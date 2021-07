'வேண்டும்..விவாதம்..வேண்டும்..' இந்தி,ஆங்கிலம் இல்லை.. ராஜ்யசபாவில் எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைத்த தமிழ்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெகசாஸ் விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், மாநிலங்களவையில் உள்ள அனைத்து எம்பிகளும் ஒன்றாக "வேண்டும் விவாதம் வேண்டும்" என் தமிழில் கோஷம் எழுப்பியுள்ளனர்.

பெகசாஸ் விவகாரம் இப்போது நாட்டில் மிகப் பெரிய பேசுபொருளாகியுள்ளது. இஸ்ரேல் நாட்டின் என்எஸ்ஓ குரூப் நிறுவனத்தின் பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை கொண்டு ஒருவரது மொபைலை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இதன் மூலம் ஒருவர் யாருடன் பேசுகிறார், என்ன பேசுகிறார், எங்குச் செல்கிறார் என அனைத்தையும் தெரிந்துகொள்ள முடியும். இது தொடர்பாகக் கடந்த சில நாட்களுக்குப் பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியானது.

பெகாசஸ் விவகாரம்..செல்போன்களை ஒட்டுக்கேட்டு ஆட்சிகவிழ்ப்பு நடக்கிறது.. நாராயணசாமி பரபர குற்றச்சாட்டு

English summary

For the first time the Rajya Sabha chants in Tamil, when the entire Opposition shouted ‘Vendum. Vivadam Vendum.’ Pegasus issue is now recking the Parliament for few days in the row.