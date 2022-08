அயோத்தி வழக்கில் விலகல்! 74 நாள் மட்டுமே உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி! யார் இந்த யுயு லலித்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தின் 49வது தலைமை நீதிபதியாக யுயு லலித் இன்று பதவியேற்று கொண்டார். இவர் வழக்கறிஞராக இருந்து நேரடியாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட பெருமையை கொண்டவர். வெறும் 74 நாள் மட்டும் தலைமை நீதிபதியாக செயல்பட உள்ள இவுர் அயோத்தி வழக்கு விசாரணை பெஞ்சில் இருந்து விலகினார். இவரது முழுவிபரம் வருமாறு:

உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் என் வி ரமணா. இவரது பதவிக்காலம் நேற்று முடிவுக்கு வந்தது. இதையடுத்து அவர் நேற்றுடன் ஓய்வு பெற்றார்.

இதையடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் புதிய தலைமை நீதிபதியாக யுயு லலித்(உதய் உமேஷ் லலித்) இன்று பதவியேற்று கொண்டார். யுயு லலித்துக்கு இன்று டெல்லியில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

சல்மான் கான், கல்யாண் சிங், அமித் ஷா.. முக்கிய பிரமுகர்கள் வழக்கில் ஆஜாராகியுள்ள நீதிபதி யுயு லலித்!

English summary

UU Lalit was sworn in as the 49th Chief Justice of the Supreme Court today. He has the honor of being appointed as a Supreme Court judge directly from being a lawyer. He only serve as Chief Justice of Supreme court is just 74 days. He has history of stepped down from the Ayodhya case trial bench. His full details are as follows: