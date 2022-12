ஜி 20 உச்சி மாநாடு! டெல்லியிலிருந்து 1000 பிச்சைக்காரர்கள் ஜனவரியில் வெளியேற்றம்! எதிர்க்கும் என்ஜிஓ

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஜி 20 உச்சி மாநாடு டெல்லியில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுவதையொட்டி 1000க்கும் மேற்பட்ட பிச்சைக்காரர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படவுள்ளனர். இதற்காக 4 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வீடுகள் இல்லாதோர் நலனுக்கான தொண்டு நிறுவனம் ஒன்று டெல்லி அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், கனடா, சீனா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இந்தியா, இந்தோனேசியா, இத்தாலி, ஜப்பான், மெக்சிகோ, ரஷ்யா, சவுதி அரேபியா, தென்னாப்பிரிக்கா, தென் கொரியா, துருக்கி, இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய 20 நாடுகளை கொண்டதுதான் ஜி 20 என்ற அமைப்பாகும்.

இந்த கூட்டமைப்பு பொருளாதாரத்தின் மொத்த உலக உற்பத்தியில் 85 சதவீத பங்கை கொண்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு நடத்தும் மாநாட்டில் 20 நாடுகளும் நிதி அமைச்சர்களும், வங்கியின் கவர்னர்களும் கலந்து கொள்வர். உலக பொருளாதாரத்தின் முதன்மைச் சிக்கல்களை கலந்து பேசி வளர்ச்சியடைந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளின் பொருளாதாரங்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியை இந்த அமைப்பு செய்து வருகிறது.

என்ஐஏ அதிகாரிகள் போல நடித்து.. ரூ.20 லட்சம் கொள்ளை.. பாஜக நிர்வாகி கைவரிசை.. சென்னையில் பரபர

English summary

More than 1000 beggars in Delhi Hanuman mandir to be shifted to night shelters ahead of G 20 Summit which will be held in September 2023.