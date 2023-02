Delhi

டெல்லி: நாட்டில் அடுத்த நிதியாண்டுக்கான விவசாயக் கடன் இலக்கை மத்திய அரசு ரூ.20 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தி நிர்ணயித்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது பெட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.

2023-24-ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து வருகிறார். கொரோனா தொற்றில் இருந்து இந்தியா முழுவதுமாக விடுபட்டதற்கு பின்னர், மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட் என்பதால் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் இது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விவசாயிகள், மாத சம்பளதாரார்கள், சிறு குறு தொழில் முனைவோர் என பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் இந்த பட்ஜெட்டில் நிறைவேறுமா என ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சபாஷ்.. விவசாயக் கடன் இலக்கு ரூ.20 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு.. பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said in her budget speech that the central government has raised the agricultural credit target to Rs 20 lakh crore for the next financial year.