ஜிஎஸ்டி வசூல்: கடந்த ஆண்டை விட 26% அதிகம்..நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம்.. தமிழகத்தில் மட்டும் இவ்வளவா

டெல்லி: கடந்த செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வருவாய் மட்டும் ரூ.1.47 லட்சம் கோடி என்றும் இந்த தொகை கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் வசூலான் ஜிஎஸ்டி வருவாயை விட 26 சதவீதம் அதிகம் எனவும் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவல் ஓய்ந்த பிறகு ஜிஎஸ்டி வசூல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த சில மாதங்களாக ஜிஎஸ்டி வருவாய் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி வருவாய் கிடைத்துள்ளது என்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார்.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the GST revenue for the month of September alone was Rs 1.47 lakh crore and this amount is 26 percent more than the GST revenue collected in the month of September 2021.