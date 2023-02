இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி இறந்தது தியாகம் அல்ல.. விபத்து.. உத்தராகண்ட் அமைச்சர் பேச்சால் சர்ச்சை

"சுதந்திரத்தின் போது பகத் சிங், சாவர்க்கர், சந்திரசேகர் ஆசாத் ஆகியோர் தங்கள் இன்னுயிரையும், சுகபோக வாழ்க்கையையும் தியாகம் செய்தனர்"

புதுடெல்லி: "இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி இறந்தது தியாகத்தால் அல்ல. விபத்தால் தான்" என்று உத்தராகண்ட் அமைச்சர் கணேஷ் ஜோஷி பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், தியாகம் என்பது நேரு குடும்பத்தினரின் தனியுரிமை கிடையாது என்றும், காங்கிரஸில் இல்லாத பலரும் உயிர் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

பாரத் ஜோடோ யாத்திரையின் நிறைவு நாளில், தனது தந்தையும், பாட்டியும் மரணம் அடைந்த தருணங்கள் குறித்து ராகுல் காந்தி பேசியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக கணேஷ் ஜோஷி இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

Uttarakhand Minister Ganesh Joshi's statement that Indira Gandhi and Rajiv Gandhi died not because of sacrifice but because of an accident.