'பண்டிகை காலத்தில் அதீத எச்சரிக்கை தேவை.. வேக்சின் போட்டாலும் மாஸ்க் கட்டாயம்..' மத்திய சுகாதார துறை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா அச்சம் இன்னும் முழுமையாக விலகவில்லை என்பதால், வரும் பண்டிகை காலத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என மத்திய சுகாதாரத் துறை எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது தினசரி கொரோனா 4 லட்சம் வரை சென்றது.

பல வாரங்கள் வரை நீட்டித்த கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. அதேநேரம் கேரளாவில் மட்டும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

In India, Sixteen percent of the country’s population is fully vaccinated and 54% have received their first jab. Festivals like Ganesh Chaturthi, Diwali, and Eid need to be celebrated in a restrictive manner says the Union Health ministry.