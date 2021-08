ஊசியால் வந்த வினை.. சிக்கிய சசிதரூர்.. மனைவி மரண வழக்கில் டெல்லி நீதிமன்றம் எப்படி விடுவித்தது?

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : கடந்த 2014-ம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள சொகுசு ஹோட்டலில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த சுனந்தா புஷ்கர் வழக்கிலிருந்து அவரின் கணவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான சசி தரூர் டெல்லி நீதிமன்றம் எதன் அடிப்படையில் விடுவித்தது என்பதற்கான காரணங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கேரளாவைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூரின் மனைவி சுனந்தா புஷ்கர். கடந்த 2014ம் ஆண்டு, ஜனவரி 17-ம் தேதி, டெல்லியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் சுனந்தா புஷ்கர் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.

இது தொடர்பாக வழக்கை பதிவு செய்த டெல்லி போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்த வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியாக சசி தரூர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். சசி தரூர் மீது ஐபிசி 498-ஏ 306 ஆகி பிரிவின் கீழ் டெல்லி போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தார்கள். அத்துடன் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்திருந்தது. ஆனால் டெல்லி நீதிமன்றம் 2018ம் ஆண்டு ஜூலை 5-ம் தேதி சசி தரூருக்கு ஜாமீன் வழங்கியதையடுத்து, இதுவரை ஜாமீனில்தான் இருந்து வந்தார்.

English summary

Sunanda Pushkar Death Case: The Delhi court said it is next to impossible to prick the skin precisely over an existing prick so as to remain undetected.