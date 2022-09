தமிழக மீனவர்கள் இன்னும் எத்தனை நாள் துயரம் அனுபவிக்க வேண்டும்? மத்திய அரசிடம் உச்சநீதிமன்றம் காட்டம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இலங்கை கடற்படையால் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு தான் தமிழக மீனவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். தமிழக மீனவர்களின் துயர் துடைக்க மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது பற்றி மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் அத்துமீறி தாக்கும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகின்றனர். இதனால் தமிழக மீனவர்கள் கடலில் அச்சத்துடனே மீன் பிடிக்கும் சூழல் உள்ளது.

மேலும் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக குற்றம்சாட்டி தமிழக மீனவர்களை இலங்கை மீனவர்கள் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி மீனவர்களின் படகுகள், வலைகளை சேதப்படுத்தும் வகையிலும் இலங்கை கடற்படையினர் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

வெந்து தணிந்தது காடு! சன் டேக்கு வணக்கத்த போடு! புரட்டாசியால் களையிழந்த காசிமேடு! மீன் விலை விர்ர்!

English summary

How many days will Tamilnadu fishermen suffer from the Sri Lanka Navy? The Supreme Court has questioned the central government about the measures taken by the central government to alleviate the plight of Tamil Nadu fishermen.