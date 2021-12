ஆதார் அவசியமில்லை.. ஸ்கூல் ஐடி போதும்.. சிறார்களுக்கு வேக்சின் ரிஜிஸ்டர் செய்வது எப்படி? FULL GUIDE

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் 15-18 வயது கொண்ட சிறார்களுக்கு வேக்சினும், 60+ வயது கொண்ட உடல் உபாதை உடையவர்களுக்கும் மூன்றாவது டோஸும் எப்படி போடப்படும், இதற்கு எப்படி ரிஜிஸ்டர் செய்யப்படும் என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவில் வயதானவர்களுக்கு மூன்றாவது டோஸ், சிறார்களுக்கு வேக்சின் ஆகிய அறிவிப்புகளை பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார். இந்தியாவில் ஜனவரி 10ம் தேதி முதல் முன்கள பணியாளர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள், உடல் உபாதைகள் கொண்ட வயதானவர்கள் ஆகியோருக்கு "முன்னெச்சரிக்கை டோஸ்கள்" எனப்படும் மூன்றாவது டோஸ் வழங்கப்படும்

மேலும் ஜனவரி 3ல் இருந்து இந்தியாவில் 15-18 வயது கொண்டவர்களுக்கு கொரோனா வேக்சின் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிலும் இதே தேதிகளில் வேக்சின் வழங்குவது தொடங்கப்படும்.

