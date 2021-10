காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நானே முழு நேர தலைவர் - சோனியாகாந்தி திட்டவட்டம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ஊடகங்கள் மூலம் என்னிடம் பேச வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் கட்சி எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து ஒரு சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான விவாதம் வேண்டும் என்றும் சோனியாகாந்தி கூறியுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் காரிய கமிட்டி கூட்டம் இன்று கூடியது காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் பேசிய சோனியா காந்தி இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். நான் சொல்வதற்கு நீங்கள் அனுமதித்தால், முழு நேர காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கிறேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

பொருளாதார வளர்ச்சி என்ற மத்திய அரசின் தொடர் பிரச்சாரம் நம்பக்கூடியதாக இல்லை. நமக்கு தெரிந்தவரை பொருளாதார மீட்பு என கூறி தேசிய சொத்துக்களை விற்பதே மத்திய அரசின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்றும் மத்திய அரசை அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியை ராகுல்காந்தி ராஜினாமா செய்த பிறகு , கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் பொறுப்பை சோனியா காந்தி வகித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தலைவரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலரும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

காரியக் கமிட்டிக் கூட்டத்தைக் கூட்டி கட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்து வெளிப்படையாக விவாதிக்க வேண்டும் என குலாம் நபி ஆசாத், கபில்சிபல் உள்ளிட்ட 23 காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தொடர்ந்து குரலெழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

