புது தலைவலி உருமாறிய டெங்கு: உபி-இல் பரவும் D2 திரிபு..மோசமான பாதிப்பு ஏற்படும்.. ஐசிஎம்ஆர் வார்னிங்

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் டெங்குவின் D2 திரிபு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என ஐசிஎம்ஆர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. கொசுக்களை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்துமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரசே இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. கேரளா, மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் இப்போது வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.

இது மூன்றாம் அலையின் தொடக்கமாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். குறிப்பாக மூன்றாம் அலையில் சிறார்கள் மத்தியில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகின்றனர்.

ICMR warns that D2 strain of Dengue is found in Uttar Pradesh. D2 strain of Dengue is more dangerous and causes higher fatality.