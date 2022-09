பிரதமரை பிடிக்கலனு சொன்னாலே கைது தான்.. உச்சநீதிமன்ற மாஜி நீதிபதி பரபர கருத்து.. கிளம்பிய எதிர்ப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛பிரதமர் மோடி பிடிக்கவில்லை என பொதுஇடத்தில் வைத்து கூறினால் என்னை யாராவது தாக்க நேரிடலாம். இல்லாவிட்டால் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்படலாம்'' என உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்னாள் நீதிபதி பிஎன் கிருஷ்ணா பரபரப்பான கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

இந்தியாவில் மத்திய அரசு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக பேசும் எதிர்க்கட்சியினர் மீது மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. சமீபத்தில் கூட நேஷனல் ெஹரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தியிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தியபோது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன

இதேபோல் மேற்கு வங்கம், மகாராஷ்டிராவிலும் மத்திய அரசு மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் மூலம் எதிர்க்கட்சியினரை மிரட்டுவதாக இன்னும் புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.

English summary

“I must confess, if I were to stand in a public square and say I don’t like the face of the Prime Minister, somebody might raid me, arrest me, throw me in jail without giving me any reason. Now that is something that all of us oppose as citizens,” the former Supreme Court Judge srikrishna.