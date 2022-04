அதிகரிக்கும் கொரோனா கேஸ்கள்! ஆனாலும் கொரோனா 4வது அலைக்கு வாய்ப்பில்லை.. யுடர்ன் அடித்த ஐஐடி கான்பூர்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை கடந்த சில நாட்களில் அதிகரிப்பதும் குறைவதாகவும் இருக்கும் நிலையில், ஐஐடி கான்பூர் பேராசிரியரான மனிந்திர அகர்வால் நாட்டில் நான்காவது அலை நடக்க வாய்ப்பில்லை என கூறியுள்ளார்.

கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவின் பல நாடுகள் கொரோனாவின் நான்காவது அலையின் பிடியில் உள்ளன.

கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவில் புதிய பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா விதிகள் தளர்த்தப்பட்டவுடன், பல பள்ளிகளில் மாணவர்களிடையே கொரோனா பரவத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உஷார்.. இந்தியாவில் மீண்டும் அதிகரித்த கொரோனா.. ஒரே நாளில் இரு மடங்கானது

English summary

With the number of corona infections in the country increasing and decreasing in the last few days, IIT Kanpur professor Manindra Agarwal has said that a fourth wave is unlikely to happen in the country.