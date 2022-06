8 வருஷமாக பக்கோடா தயாரிக்கும் அறிவைதான் கொடுத்தீர்கள்.. மோடியை கடுமையாக சாடிய ராகுல்காந்தி

Delhi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டம் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், ‛‛8 ஆண்டில் இளைஞர்களுக்கு 16 கோடி வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் பக்கோடா தயாரிக்கும் அறிவு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும், மத்திய அரசையும் அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

பீகார், உத்தர பிரதேசம், தெலங்கானா செகந்திரபாத் உள்பட பல இடங்களில் போராட்டம் வன்முறையானது. ரயில்களுக்கு தீவைக்கப்பட்டது. வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஓயாத அக்னிபாத் போராட்டம்! முப்படை தளபதிகளுடன் 2வது நாள் தீவிர ஆலோசனையில் ராஜ்நாத் சிங்! என்னாச்சி?

