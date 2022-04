டெல்லியில் பாஜக பிரமுகர் சுட்டுக்கொலை.. பதற்றம்.. போலீஸ் தீவிர விசாரணை.. நடந்தது ஏன்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி மயூர் விஹார் பகுதியில் பாஜக பிரமுகர் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த வாரம் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் வன்முறை வெடித்ததால் ஏற்பட்ட பதற்றம் தணியாத நிலையில் இந்த சம்பவம் ஏற்பட்டுள்ளது.

டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. அப்போது இருதரப்பு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இது வன்முறையாக மாறியது.

இந்த வன்முறையில் போலீசார் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் காயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

14 குழு! 9 புல்டோசர்! 1500 போலீசார்! பரபரத்த டெல்லி! கட்டிட இடிப்பிற்கு நடுவே வந்த நீதிமன்ற தடை!

English summary

A local BJP leader was shot dead in east Delhi, said the police. He was 42. The man has been identified as Jitu Choudhary. Police Investigation going on.