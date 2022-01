10 ஆயிரத்தை தாண்டிய ஓமிக்ரான்... சற்றே குறைந்த கொரோனா.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 3.33 லட்சம் பேருக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு 525 கொரோனா மரணங்களும் பதிவாகியுள்ள நிலையில் நேற்றைய பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று குறைந்துள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு 10 ஆயிரத்தை கடந்து 10,050 ஆக உள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் அடுத்த அவதாரமான ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று, இந்தியாவிலும் கால் பதித்துள்ளது. மஹாராஷ்டிரா, டெல்லி, தமிழகம், ஆந்திரா, தெலங்கானா, குஜராத், உத்தர பிரதேசம், கர்நாடா உள்ளிட்ட 29 மாநிலங்களில் பரவி உள்ளது.

ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று டெல்டா வகை கொரோனா தொற்றுகளை விட மிகவும் ஆபத்தானது என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தும்படி, அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது. தற்போது கொரோனா மூன்றாவது அலை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தற்போது பாதிப்பு மாறி மாறி உயர்ந்தும் குறைந்தும் வருகிறது

English summary

Today, the incidence of coronary heart disease in India is slightly lower than yesterday, with 3.25 lakh new cases and 525 corona deaths reported. But at the same time the vulnerability of Omigron has exceeded 10 thousand to 10,050