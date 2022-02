2 கோடி பேர் ஓசி ரயிலில் உல்லாச பயணம்..அபராதம் மட்டும் இத்தனை கோடி? வாய் பிளக்க வைக்கும் ரிப்போர்ட்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் முதல் 9 மாதங்களில் மட்டும் ரயில்களில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பயணம் செய்த ஒரு கோடியே 78 லட்சம் பேர் சிக்கி உள்ளதாகவும், அவர்களிடம் அபராதமாக ஆயிரத்து 17 கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்க பட்டதாக தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல் பெறப்பட்டுள்ளது.

"இந்தியன் இரயில்வே " இந்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான இது உலகிலுள்ள மிகப்பெரிய ரயில் நெட் ஒர்க்குகளில் ஒன்றாகும். ஆண்டுக்கு 500 கோடி மக்கள் இந்திய ரயில்களில்பயணிக்கின்றனர்.

ஆண்டுக்கு 35 கோடி டன் சரக்குகள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. 16 இலட்சம் பணியாளர்கள் ரயில்வேயில் பணிபுரிகின்றனர். இந்தியாவிலுள்ள ரயில்வே இருப்புப் பாதையின் மொத்த நீளம் 63,140 கிலோமீட்டர்கள். இந்த பாதைகளில் தினமும் 14,444 ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

