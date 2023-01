மூக்கு வழியாக செலுத்தப்படும் கொரோனா மருந்து.. எங்கு பெறலாம்-எப்படி பயன்படுத்தனும்.. முழு விவரம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: உலகின் முதல் நாசி வழி கொரோனா தடுப்பு மருந்து 'இன்கோவேக்'-ஐ இந்தியாவில் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த மருந்து வரும் பிப்ரவரி மாதம் சந்தைகளில் கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது. மூக்கில் ஸ்பிரே போன்று அடிக்கும் இந்த மருந்தை பயனாளிகள் தாங்களாகவே வாங்கி செலுத்திக்கொள்ள முடியும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த மருந்தின் விலை உள்ளிட்ட மேலும் பல முக்கிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் ஆட்டம் காட்டிய கொரோனா வைரஸ் பெருந்தெற்று தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சமூக இடைவெளி, முகக்கவசம் அணிதல், பொதுமுடக்கம் என கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் பின்பற்றப்பட்டாலும் இவையெல்லாம் தொற்று பரவலின் வேகத்தை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த உதவியதே தவிர.. முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

தடுப்பூசி வந்த பிறகே வைரஸ் பரவலின் வேகமும் அதன் வீரியத்தன்மையும் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் கொரோனா தடுப்பூசி அவசர கால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகளுக்கு முதன் முதலில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Bharat Biotech has launched the world's first nasal anti-coronavirus vaccine in India. The drug is expected to be available in the markets in February. It is also said that the users can buy and inject this drug which hits the nose like a spray. Here you can find more important information including price of this medicine.