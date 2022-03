பெண் பைலட்கள்.. இந்தியா இப்படி ஒரு சாதனை வச்சிருக்கு.. பெருமையாக சொன்ன மத்திய அமைச்சர்

Delhi

டெல்லி: இந்திய பைலட்டுகளில் 15 சதவீதம் பேர் பெண்களாக உள்ளனர். இந்தியாவை ஒப்பிடும்போது பிற உலக நாடுகளில் உள்ள பெண் பைலட்டுகளின் எண்ணிக்கை வெறும் 5 சதவீதம் தான் என மத்திய விமானப் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா பெருமிதமாக கூறினார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல் அமர்வு ஜனவரி 31 முதில் பிப்ரவரி 11 வரை நடந்தது. தற்போது 2வது அமர்வு நடைபெற்று வருகிறது. மார்ச் 14ல் துவங்கிய இந்த 2வது அமர்வு ஏப்ரல் 8 வரை நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று விமான போக்குவரத்து துறை மீதான மானியக்கோரிக்கை நடைபெற்றது. இதுதொடர்பாக லோக்சபாவில் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா பேசினார்

In all other Countries in the world only 5 percent of the pilots are female.In India over 15 percent of pilots are female. this is an example of women empowerment, says Jyotiraditya Scinidia.