இந்தியா போரைக் கண்டு பயப்படாது.. இமாச்சல பிரதேசத்தில் நின்றபடி சொன்ன ராஜ்நாத் சிங்

Delhi

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: இந்தியா அமைதியை விரும்பும் நாடு என்றாலும் அதற்காக இந்தியா ஒருபோதும் போரை கண்டு பயப்படாது என இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசியுள்ளார்.

இந்திய ராணுவத்தில் பணியின் போது உயிர்த்தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தும் நினைவஞ்சலி கூட்டம் ஹிமாச்சல் பிரதேச மாநிலத்தின் கங்கரா மாவட்டம் பதோலியில் நடந்தது.

இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட இந்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியதாவது:-

English summary

Indian Defense Minister Rajnath Singh has said that India is a country that loves peace, but India is never a country that fears war.