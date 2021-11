வரலாற்றில் முதல்முறை.. இந்தியாவில் ஆண்களை விட பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகம்.. சுகாதாரத்துறை சர்வே!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் தற்போது 1000 ஆண்களுக்கு 1020 பெண்கள் இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை சார்பாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய மக்கள் தொகையில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய மாற்றமாக கருதப்படுகிறது.

மத்திய சுகாதாரத்துறையின் தேசிய குடும்ப மற்றும் சுகாதார சர்வே (National Family and Health Survey - NFHS) நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019 -2021 என்ற மூன்று வருடங்களில் இரண்டு கட்டமாக இந்த சர்வதேச நடத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்று இரண்டாம் கட்ட சர்வே முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

மொத்தம் 22 மாநிலங்களில் இந்த சர்வே எடுக்கப்பட்டது. 650,000 பேரிடம் 707 மாவட்டங்களில் மொத்தமாக சர்வே இரண்டு கட்டமாக எடுக்கப்பட்டது. முதல் கட்டத்தில் 10 மாநிலங்களிலும், இரண்டாம் கட்டத்தில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களிலும் இந்த சர்வே எடுக்கப்பட்டது.

Exclusive: கலெக்டர் ஆபிசில் ஜோதிமணி MP தர்ணா; கண்டுகொள்ளாத செந்தில்பாலாஜி; கரூரில் என்ன நடக்கிறது?

English summary

For the first time, India now has more Women than men says National Family and Health Survey.