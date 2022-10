இந்தியா-பாக் மோதல்: ட்ரோல் செய்ய தயாரா இருக்காங்க.. ஷமி, சிராஜ் நன்றாக விளையாடனும்.. ஓவைசி அட்வைஸ்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உலககோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நாளை இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத உள்ள நிலையில் இந்த போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற வேண்டும். மாறாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா தோற்றால் முஸ்லிம் வீரர்கள் ட்ரோல் செய்யப்படுகின்றனர். இதனால் முகமது ஷமி, முகமது சிராஜ் ஆகியோர் பாகிஸ்தானை தோற்கடிக்க திறமைகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என ஏஐஎம்ஐஎம் தலைவர் அசாதுதீன் ஓவைசி கூறியுள்ளார்.

கிரிக்கெட்டை பொறுத்தமட்டில் எப்போதும் ஹைவொல்டேஜ் கேம் என்றால் அது இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுவது தான். ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களால் பாகிஸ்தானுக்கு சென்று பிற நாட்டு அணிகள் விளையாட மறுத்தன.

இதையடுத்து பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான தொடர்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேநேரத்தில் இந்தியா தவிர பாகிஸ்தான் அணி பிற நாடுகளுக்கு சென்று விளையாடி வருகிறது.

English summary

In the World Cup T20 cricket match between India and Pakistan tomorrow, India must win this match. Conversely if India loses against Pakistan, Muslim players are trolled. AIMIM president Asaduddin Owaisi said that Mohammad Shami and Mohammad Siraj should show their skills to defeat Pakistan.