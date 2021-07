நாட்டில் வேக்சின் செலுத்தும் வேகம் மிக குறைவு.. மாத இலக்கை எட்ட முடியாமல் தவிப்பு.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் தடுப்பூசி செலுத்தும் வேகம் வெகுவாக குறைந்து விட்டதால், ஜூலை மாதத்துக்கான தடுப்பூசி அளவை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசி ஒன்றுதான் நிரந்தர தீர்வாகும்.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது.ஆரம்ப கட்டத்தில் தடுப்பூசி மீதான வதந்தி, தேவையற்ற பயம் காரணமாக மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள முன்வரவில்லை. ஆனால் இப்போது மிக ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றனர்.

மக்கள் ஆர்வமாக இருந்தாலும் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு மிகப்பெரும் பிரச்னையாக உருவெடுத்துள்ளது. பல மாநிலங்களில் தேவைக்கேற்ப தடுப்பூசி செலுத்தப்படாத சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.

English summary

Vaccination in India could not be completed as the pace of vaccination in India has slowed down. A total of 44,19,12,395 vaccines have been vaccinated so far across the country