ஆசியாவிலேயே சிறந்த "கொடையாளிகள்".. போர்ப்ஸ் பட்டியலில் இடம்பிடித்த அதானி.. தமிழர் ஷிவ் நாடார்!

டெல்லி: ஆசியாவின் சிறந்த கொடையாளிகள் பட்டியலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஷிவ் நாடார், அதானி குழுமத் தலைவர் கவுதம் அதானி ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்தப் பட்டியலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அசோக் குட்டா உள்ளிட்டோரின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

உலக புகழ்பெற்ற போர்ப்ஸ் இதழில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்களின் பெயர்கள் சிறந்த கொடையாளிகள் பட்டியலில் இடம்பெறுவது இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விஷயமாக கருதப்படுகிறது.

Indian billionaires Gautam Adani, Shiv Nadar names are there on the 16th edition of Forbes Asia’s Heroes of Philanthropy list, which was published on Tuesday.