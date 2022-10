நிர்மலா சீதாராமன்-பிடிஆர் சந்திப்பு..தமிழகத்துக்கு வட்டியின்றி ரூ.3500 கோடி கடன் வழங்கிய மத்திய அரசு

Delhi

டெல்லி: தமிழகத்துக்கு 50 ஆண்டு வட்டியில்லா திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3,500 கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது என்று டெல்லியில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த பிறகு தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார். மேலும் சந்திப்பில் நடந்த விவாதங்கள் பற்றி அவர் விளக்கினார்.

தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று டெல்லியில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.

டெல்லியில் நார்த் ப்ளாக்கில் உள்ள நிதியமைச்சகம் அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடந்தது. அதன்பிறகு நிர்மலா சீதாராமன் உடனான சந்திப்பு பற்றி பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

Tamil Nadu Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan said after meeting Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Delhi that the central government has released Rs 3,500 crore under a 50-year interest-free scheme for Tamil Nadu. He further elaborated on the discussions that took place in the meeting.