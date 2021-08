கேரளாவில் பாதிப்பு அதிகரிக்க என்ன காரணம்?.. 3-வது அலையின் தொடக்கமா?.. வைராலஜிஸ்ட் ககன்தீப் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: கேரளாவில் கொரோனா முறையை கையாள்வது பற்றி விமர்சனம் செய்வது நியாயமற்றது என்று இந்தியாவின் சிறந்த நுண்ணுயிரியலாளரும், வைராலஜிஸ்ட்டுமான பேராசிரியர் ககன்தீப் காங் தெரிவித்தார்

நமது அண்டை மாநிலமான கேரளா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் தொடர்ந்து திண்டாடி வருகிறது.

கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக நாட்களாக தினமும் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதிர்ச்சியை கொடுக்கின்றன.

பாலக்காடு, எர்ணாகுளம், கொல்லம், மலப்புரம் உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களில் மட்டும் தினமும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன. கேரளாவில் தடுப்பூசி செலுத்துதல் மிக வேகமாக நடக்கிறது. ஆனாலும் ஏன் பாதிப்புகள் அதிகரிக்கிறது என்பது கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறது.

English summary

Professor Kagandeep Kang, India's leading microbiologist and virologist, said it was unfair to criticize the handling of the corona system in Kerala