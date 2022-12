நீதிபதி மீது அவதூறு.. “சாரி” கேட்ட காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் இயக்குநர்! நேரில் வாங்க - டெல்லி ஹைகோர்ட் குட்டு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: சமூக செயற்பாட்டாளர் கவுதம் நவ்லகாவை ஜாமினில் விடுதலை செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதிபதி முரளிதரை விமர்சித்து கருத்திட்டதற்காக காஷ்மீர் பைல்ஸ் இயக்குநர் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்திடம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.

பீமா கோரேகான் வழக்கில் யுஏபிஏ சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார் 70 வயதான சமூக செயற்பாட்டாளர் கவுதம் நவ்லகா. இவரோடு சேர்த்து மொத்தம் 16 பேர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்கள்.

2 ஆண்டுகளாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த நவ்லகாவுக்கு சிறையில் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதன் காரணாமாக தனக்கு ஜாமின் வழங்க வேண்டும் என அவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

English summary

Kashmir files director Vivek Ranjan Agnihotri has sought an apology from the Delhi High Court for criticizing Justice Muralithar against the release of social activist Gautam Navlaka on bail.