814 கிராமம்.. 2 பேருக்கும் உரிமையில்லை.. கர்நாடகா-மராட்டிய எல்லை மோதலில் அமித்ஷா ஸ்ட்ரீட்-கப்சிப்

டெல்லி: 814 கிராமங்கள் தொடர்பாக கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா இடையே எல்லை பிரச்சனை உள்ளது. இது மோதலாக உருவான நிலையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் இருமாநில முதல்வர்களையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வார்னிங் கொடுத்தார். மேலும், எல்லை கிராமங்கள் தொடர்பாக உரிமை கொண்டாட கூடாது என அவர் ஸ்ட்ரீட்டாக கூறியதால் இருமாநில முதல்வர்களும் கப்சிப் ஆகினர்.

கர்நாடகாவும், மகராஷ்டிராவும் அண்டை மாநிலமாக உள்ளன. இந்த இருமாநிலங்களில் எல்லையில் பெலகாவி மாவட்டம் உள்ளது. மொழி வாரி மாநிலங்களாக கர்நாடகா உருவான போது பாம்பே பிரசிடென்சியில் இருந்த பெலகாவி கர்நாடகாவுடன் இணைக்கப்பட்டது.

1957 முதல் பெலகாவி கர்நாடகாவுடன் உள்ளது. கர்நாடகாவின் பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்கள் மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்களில் உள்ள 800க்கும் அதிகமான கிராமங்களில் மராத்தி மொழி பேசும் மக்கள் உள்ளனர்.

There is a border dispute between Karnataka and Maharashtra regarding 814 villages. When this turned into a conflict, the Union Home Minister called the Chief Ministers of the two states and gave a warning. Also, the Chief Ministers of the two states were also taken aback as he said in the street that he should not claim rights in relation to the border villages.