எங்கள் அறிவிப்பிற்கும் சிஏஏ சட்டத்திற்கும் தொடர்பில்லை.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு திட்டவட்டம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அகதிகளுக்குக் குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பாக அரசு கடந்த மே 28ஆம் தேதி வெளியிட்ட அறிவிப்பிற்கும் சிஏஏ-க்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்றும் நாட்டில் எந்த மதத்தினரும் எப்போது வேண்டுமானாலும் குடியுரிமை கோரி விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

பொதுவாக அண்டை நாடுகளிலிருந்து நாட்டில் தஞ்சம் புகுபவர்களுக்கு சில குறிப்பிட்ட விதிகளைப் பின்பற்றி குடியுரிமை வழங்கப்படும். அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நாட்டில் தங்க வேண்டும், முறையாக நாட்டில் நுழைந்திருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட சில விதிகள் இருக்கும்.

இணையதள சேவையை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது.. ஜி 7 நாடுகள், இந்தியா வெளியிட்ட கூட்டறிக்கை

அதன்படி குஜராத், சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் 13 மாவட்டங்களில் உள்ள அகதிகளுக்கு தற்போதைய விதிகளின் கீழ் குடியுரிமை வழங்கப்படும் எனக் கடந்த மே 28ஆம் தேதி மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது.

English summary

The Ministry of Home Affairs maintained in the Supreme Court on Monday that it's May 28 order delegating power to District Collectors in 13 districts across five States to grant citizenship. In it, the Center mentions Any foreigner of any faith can apply for citizenship of India at any time.