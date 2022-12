சிக்கிமில் பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்து ராணுவ வாகனம் விபத்து..3 அதிகாரிகள் உள்பட 16 வீரர்கள் பலியான சோகம்

Delhi

டெல்லி: சிக்கிம் மாநிலத்தில் ராணுவ வீரர்கள் சென்று கொண்டிருந்த டிரக் பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த கோர விபத்தில் 3 ராணுவ அதிகாரிகள் 13 வீரர்கள் என மொத்தம் 16 பேர் பலியாகினர். மேலும் காயம் அடைந்த நிலையில், 4 ராணுவ வீரர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்று சிக்கிம். இமய மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள இந்த மாநிலம் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பகுதிகளையும் அழகிய பள்ளத்தாக்குகளையும் கொண்டது.

சிக்கிமின் வடக்குப் பகுதிகள் சீன எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

