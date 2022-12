நிலுவையில் 5 கோடி வழக்கு.. நீதிமன்றத்தில் 5,850 காலி இடங்கள்.. நாடாளுமன்றத்தில் கனிமொழி பளீர் கேள்வி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்நீதிமன்றங்களில் 30% நீதிபதிகள் காலி பணியிடங்கள் இன்னும் நிரப்பப்படவில்லை என்றும் மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார். திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி எழுப்பிய கேள்விக்கு இவர் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்துள்ள பதிலில் இந்த விவரங்கள் தெரிய வந்துள்ளன.

நாடு முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்களில் சுமார் 5 கோடி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக சமீபத்தில் கிரன் ரிஜிஜூ கூறியிருந்தார். அதேபோல இந்த வழக்குகள் நிலுவைக்கு காரணம் நீதிபதிகள்தான் என்றும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

மேலும், கொலீஜியம் முறையும் இந்த வழக்குகள் நிலுவைக்கு ஒரு காரணம் என்று குறிப்பிட்டு இந்த முறையை கலைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருந்தார்.

English summary

Union Law Minister Kiran Rijiju has said that 30% of the vacant posts of judges in high courts across the country are yet to be filled. These details have come to light in his written reply to a question raised by DMK Lok Sabha member Kanimozhi.