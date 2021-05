மோடி அரசின் நிர்வாகவும் கங்கை நதிக்கரை மணலில் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது - ராகுல்காந்தி சாடல்

Delhi

டெல்லி: கங்கை நதிக்கரையில் புதைக்கப்பட்டுள்ள சடலங்களின் மீது போர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஆடைகளும், மோடி அரசின் நிர்வாகம் அதே மணலில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று கூறுகிறது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனாவின் 2வது அலையின் தீவிரத்திற்கு இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3 லட்சம் பேரை எட்டப்போகிறது. பலரது குடும்பமும் சிதைந்து போயுள்ளது.

ஏராளமான குழந்தைகளை இந்த கொரோனா அனாதைகளாக்கி இருக்கிறது. தாய் தந்தையரை இழந்தவர்கள், இருவரில் ஒருவரை இழந்தவர்கள் என ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் பேரிடரில் தள்ளப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

புனித ஆறுகளில் சடலங்கள் மிதக்கின்றன...பிரதமரின் கண்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை - ராகுல்காந்தி

In a tweet in Hindi, Rahul Gandhi said, “The clothes of every dead body that the head of the Modi's system remains buried in the same sand.