வரலாற்று பாடப்புத்தகங்களில் சித்தாந்தத்தை புகுத்துவதா?.. நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு, அறிஞர்கள் கடிதம்

Delhi

டெல்லி: தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில்(என்.சி.இ.ஆர்.டி) வரலாற்று திட்டத்தில் சித்தாந்தத்தை புகுத்தக் கூடாது என்று 100-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு வரலாற்று அறிஞர்கள் கல்விக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில்(என்.சி.இ.ஆர்.டி) பள்ளிகளின் வரலாற்று பாடத்திட்டங்களில் பல்வேறு திருத்தங்களை செய்துள்ளது. உத்தர பிரதேச பாடத்திட்டத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரும் பிரபல கல்வியாளருமான ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரின் படைப்புகள் நீக்கப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இவற்றைத் தவிர முக்கிய வரலாற்று தலைவர்கள். படைப்பாளிகளின் பாடப்பகுதிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. மேலும் சித்தாந்த கருத்துக்கள், சில வரலாற்று திணிப்புகளும் புகுத்தப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன..

