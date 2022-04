எனக்கு கோபம் எல்லாம் வராது.. என் குரலே அப்படித்தான்! நான் என்ன செய்ய..? மக்களவையில் அமித் ஷா கலகல!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதா விவாதத்தின் போது பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சத்தமாக பேசிய நிலையில், காஷ்மீர் தொடர்பான கேள்விகளை தவிர வேறு எதற்கும் கோபப்படுவதில்லை எனவும், எனது குரலே அப்படித்தான் எனவும், அது எனது manufacturing defect என பேசி அவையில் உறுப்பினர்களை சிரிப்பில் ஆழ்த்தினார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதாவை கடந்த வாரம் மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மசோதா சட்டமானால் இந்தியாவில் சிறைக் கைதிகள், குற்றவாளிகளின் அடையாளம் மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகளை சேகரித்து வைக்கும் அதிகாரம் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படும்.

