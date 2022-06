நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு! ராகுல் காந்திக்கு இன்று ரெஸ்ட்! அடுத்த விசாரணை எப்போது தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு விசாரணைக்காக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ராகுல்காந்தியிடம் 3 நாட்கள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில் ராகுல்காந்தி கேட்டு கொண்டதன் பேரில் இன்று அவருக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அடுத்த விசாரணை தொடர்பாக அவருக்கு 4வது முறையாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை பங்குகள் பரிமாற்றத்தில் சட்டத்துக்கு விரோதமாக பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இதுதொடர்பாக சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராக இருவருக்கும் அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

English summary

The Enforcement Directorate (ED) has summoned Congress leader Rahul Gandhi for the fourth time on Friday for questioning in connection with its probe into the National Herald money laundering case.