பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்ட பேச்சுவார்த்தை.. ராகுல்காந்தி அதிரடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்டுவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி கூறினார்.

டெல்லியில் இன்று திடீரென்று ராஷ்ட்ரீய ஜனதாதாளம் கட்சியின் சரத் யாதவை அவரது வீட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது ராகுல்காந்தி அவரிடம் நலம் விசாரித்தார். இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு ராகுல்காந்தி நிருபர்களிடம் பேசியதாவது:

English summary

Congress leader and Lok Sabha MP Rahul Gandhi said on Friday that discussions are on to unite political parties against the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its framework and implementation.