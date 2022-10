ஹிஜாப் ஆதரவாளர்கள் அல் காயிதாவா? நெறியாளர் பேச்சு -ஆங்கில டிவிக்கு அபராதம் விதித்து எச்சரித்த ஆணையம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய விதிக்கப்பட்ட தடைக்கு எதிராக போராடியவர்களையும், ஹிஜாபுக்கு ஆதரவாக விவாதத்தில் பேச வந்தவர்களையும் அல் காயிதா ஆதரவாளர்களாக சித்தரித்த தனியார் ஆங்கில தொலைக்காட்சிக்கும் அதன் நெறியாளருக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள செய்தி ஒளிபரப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் தர நிர்ணய ஆணையம் ரூ.50,000 அபராதம் விதித்து உள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள அரசு பி.யு. கல்லூரியில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டதால் கடந்த 2021 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இஸ்லாமிய மாணவிகள் 6 பேர் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்டனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக கர்நாடகத்தில் மற்ற கல்வி நிலையங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ். மாணவர் அமைப்பினரான ஏபிவிபி காவித் துண்டு அணிந்து வகுப்புக்கு சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் அந்த கல்லூரிக்கு ஹிஜாப் அணிந்து சென்ற மாணவிகள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

