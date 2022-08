உள்ளாடையை கழற்றக்கோரி நீட் தேர்வில் சர்ச்சை! மாணவிகளுக்கு மறுதேர்வு.. தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கேரளா கொல்லம் மாவட்டத்தில் நீட் தேர்வில் உள்ளாடைகளை கழற்றக்கோரி சர்ச்சை எழுந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகளுக்கு மீண்டும் தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறி அதற்கான தேதியை தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கு நீட் தகுதி தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தேசிய தேர்வு முகமை சார்பில் இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி ஜூலை மாதம் 17 ம் தேதி இந்தியா முழுவதும் நீட் தேர்வு நடைபெற்றது. 543 நகரங்களில் 3,800க்கும் அதிகமான மையங்களில் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர்.

நீட் நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகள் செப்.7-ல் வெளியாகிறது! ஆக.30-க்குள் ஆன்சர் கீ வெளியீடு!

English summary

The National Examinations Agency has announced the date for the re-examination of the students who were affected by the controversy over the removal of underwear in the NEET examination in Kollam district of Kerala.