சனாதனத்தை தூக்கிச் செல்லும் மோடி! பாஜக தலைமையின் பகீர் போஸ்ட்! விளாசியெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

டெல்லி : பாஜக தேசிய தலைமையகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் 'சனாதனத்தை தூக்கிச் செல்பவர்; என பிரதமர் மோடியின் படத்துடன் ட்வீட் செய்யப்பட்டுள்ளது கடும் சர்ச்சையாகி இருக்கும் நிலையில், பாஜக இன்னும் ஜாதி அமைப்பை தூக்கிக்கொண்டு சுமக்கிறதா என நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் விமானம் தாங்கி போர் கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி கப்பல் ஆனது சுமார் 23 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது இதை அடுத்து விமானம் தாங்கி கப்பலை சொந்தமாக உருவாக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு சில நாடுகளில் இந்தியாவும் இணைந்துள்ளது.

