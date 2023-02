"டார்கெட்".. 9 மாநிலம் + 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல்.. பட்ஜெட் 2023ல் வரப்போகும் "மெகா" அறிவிப்புகள்?

கடந்த 2019ம் ஆண்டு அப்போதைய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி செய்த சில மாற்றங்களை இந்த முறை நிர்மலா சீதாராமனும் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான 2.O அரசாங்கத்தின் கடைசி முழுமையான பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 9 மாநில தேர்தல்கள் மற்றும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த பட்ஜெட்டில் பல புதிய சலுகைகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடப்பாண்டின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் 31ம் தேதியான நேற்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் தொடங்கியது. இதனையடுத்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். அதில், நடப்பாண்டி வளர்ச்சி 6.8%ஆக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்தது, விலைவாசி ஏற்றம் போன்றவை நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையை மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த ஆய்வறிக்கையை தொடர்ந்து இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இந்த ஆண்டில் திரிபுரா, மேகாலயா, நாகலாந்து, மிசோரரம், கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானா என மொத்தம் 9 மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதேபோல கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சியை இழந்தது. இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு தேர்தலில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் வெற்றியை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது. எனவே பட்ஜெட்டில் பல சலுகைகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

