இன்னும் 2 வருஷம்தான்..இந்திய ரோடுகள் அமெரிக்க ரோடு மாதிரி பளபளன்னு மாறும்..நிதின் கட்கரி சொல்கிறார்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவின் சாலைகள் வரும் 2024ம் ஆண்டுக்குள் அமெரிக்க சாலைகளின் தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்படும் என்று மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.

இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் 95வது ஆண்டு மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றிருந்த அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

அதேபோல லாஜஸ்டிக்ஸ் செலவுகள் என்பது தற்போது 16 சதவிகிதம் இருப்பதாகவும், இனி வரும் காலங்களில் இதனை 9 சதவிகிதம் என ஒற்றை விகிதத்தில் குறைக்க இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

English summary

Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has said that India's roads will be upgraded to the standards of American roads by 2024.