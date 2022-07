சுவிஸ் வங்கியில் இந்தியர் முதலீடு எவ்வளவு? அதிகாரப்பூர்வ டேட்டா இல்லை: நிர்மலா சீதாராமன் கைவிரிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்தியர்களின் பணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பீட்டு தரவுகள் இல்லை என நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

இந்தியர்கள், இந்திய நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துவதில் இருந்து தப்பிக்கும் வகையில் சுவிஸ் வங்கிகளில் முதலீடு செய்வதாக கூறப்படுகிறது.

இவ்வாறு இந்திய தொழில்அதிபர்கள், அரசியல்வாதிகள் என ஏராளமானவர்கள் சுவிஸ் வங்கிகளில் கருப்பு பணம் சேர்த்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் இன்றும் உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் கடந்த 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரசாரத்தில் பாஜக சுவிஸ் வங்கிகளின் கருப்பு பணம் விவகாரத்தை கையில் எடுத்தது. மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கருப்பு பணத்தை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என கூறப்பட்டது.

English summary

Union Minister Nirmala Sitharaman says in the Parliament that there is no official estimate of the money of Indians in Swiss banks.