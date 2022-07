டெல்லிக்குள் நுழைந்த குரங்கு அம்மை..பீதியில் மக்கள்..அச்சம் வேண்டாம் என்கிறார் முதல்வர் கெஜ்ரிவால்

Delhi

புதுடெல்லி: கேரளாவில் 3 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ள நிலையில் தற்போது தலைநகர் டெல்லியிலும் ஒருவருக்கு பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா வைரஸ் எனும் பெருந்தொற்று பரவலில் இருந்தே இன்னும் உலக நாடுகள் முழுமையாக மீண்டு வராதநிலையில், குரங்கு அம்மை (Monkeypox) எனும் வைரஸ் நோய் உலக நாடுகளை மீண்டும் பீதியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் போலவே உலக நாடுகளில் குரங்கு அம்மை வைரஸ் நோய் பரவி வருகிறது. தற்போது இந்த குரங்கு அம்மை நோய் இந்தியாவிலும் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 14-ந்தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து வந்த கேரள நபருக்கு இந்தியாவில் முதன்முதலாக நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

கேரளாவில் அதிகரிக்கும் குரங்கு அம்மை! பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3ஆக உயர்வு! எல்லையில் உட்சபட்ச கண்காணிப்பு!

