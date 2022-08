"யூஸ்" பண்ணிட்டு தூங்கி வீசுவது எல்லாம் ரொம்ப தப்புங்க.. பாஜக தலைமையை மறைமுகமாக சாடிய நிதின் கட்கரி!

Delhi

டெல்லி: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பாஜகவின் சக்திவாய்ந்த நாடாளுமன்றக் குழுவிலிருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில், பாஜக தலைமையை மறைமுகமாகச் சாடும் வகையில் அவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் மத்திய அமைச்சருமான நிதின் கட்கரி, அவ்வப்போது சொந்த கட்சியையே சாடும் வகையில் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தான், இப்போது அரசியல் என்பதே அதிகாரத்தைப் பிடிப்பதாக இருப்பதாகவும் இதனால் அரசியலில் இருந்து விலக நினைத்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்.

