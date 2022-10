ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: 'இங்கே ஒரு பூனை இருக்கு'.. உங்க கண்ணுக்கு தெரிகிறதா?.. கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சவால் மிகுந்த ஆப்டிகல் மாயை படத்தில் 'கிட்டி' என்ற பெயர் கொண்ட பூனை மறைந்துள்ளது. இந்த பூனையை 7 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்க உண்மையில் கிரேட் தான்.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்கள் அறிவுக்கு வேலை கொடுக்கும் என்றும் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும் என்றும் சொல்லலாம்.

தற்போது இணையத்தில் ஒளியியல் மாயை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆப்டிகல் இல்யூன் படங்கள் அதிகளவில் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன.

ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்: ஒரு நாய் இங்க இருக்கு.. இன்னொரு நாய் எங்கே.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க கிரேட்!

English summary

A cat named 'Kitty' is hidden in the challenging optical illusion image below. If you can find this cat in 7 seconds then you are really great.