40 பேருக்கு டெல்டா+ கொரோனா.. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு.. வார்னிங் அனுப்பிய மத்திய அரசு

டெல்லி: இந்தியாவில் கவலைக்குரிய கொரோனா வகையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு, நாடு முழுவதும் சுமார் 40க்கும் மேற்பட்டோருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. பல மாதங்களுக்குப் பிறகு தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 50 ஆயிரத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

இந்தச் சூழலில் புதிதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ள உருமாறிய டெல்டா பிளஸ் கொரோனா நாட்டில் புதிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது மூன்றாம் அலையை ஏற்படுத்தும் ஆபத்தும் உள்ளது.

40 cases in the country of the new Delta Plus strain. Center announced this delta Corona variant as a "Variant of Concern".