நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் LIVE: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இன்று துவங்குகிறது

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்க உள்ளது. 3 வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெறும் மசோதா குளிர் கால கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளிலேயே தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

இந்த கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கி 20 நாட்கள், அதாவது டிசம்பர் 23ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

முதல் நாளான இன்று, 3 வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறும் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

Delhi | Union Home Minister Amit Shah arrives at the Parliament as its Winter Session begins today, 26 new bills are on the agenda of the BJP-led government pic.twitter.com/R73SRcQRcE

Parliament live in Tamil: A total of 26 new Bills are likely to be introduced in the scheduled winter session of Parliament. Repeal of 3 farms laws, the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill,are among the 26 Bills.