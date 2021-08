தொடர் அமளி - ராஜ்யசபாவில் வெங்கையா நாயுடு கண்ணீர் - லோக்சபா தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: எதிர்கட்சியினரின் தொடர் அமளி காரணமாக லோக்சபா தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ராஜ்யசபாவில் எம்பிக்கள் சிலர் மேஜை மீது ஏறி நின்று அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவையின் புனிதத்தன்மை அழிந்துவிட்டதாக கூறி அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கண்ணீர் மல்க பேசினார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர், ஜூலை 19 ஆம் தேதி தொடங்கியது. கூட்டத் தொடர் தொடங்கிய நாள் முதலே அமளி, துமளி ஆர்பாட்டம், எதிர்ப்பு என இரு அவைகளிலும் கூச்சம் குழப்பம் நிலவியது.

பெகாசஸ் உளவு விவகாரம், வேளாண் சட்டம், பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு பெரும் புயலை கிளப்பியது. பெகாசஸ் உளவு விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க கோரி எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். பதாகைகளை ஏந்தியும் எதிர்க்கட்சிகள் கோஷங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். இதனால், இரு அவைகளும் தொடர்ந்து முடங்கின.

English summary

