கயா விமான நிலையத்தை குறிப்பிடும் 'GAY' குறியீடை மாற்றணும்.. அரசுக்கு, நாடாளுமன்ற குழு பரிந்துரை!

oi-Rayar A

டெல்லி; கயா விமான நிலைய குறியீட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 'GAY' குறியீட்டை மாற்ற வேண்டும் என்று அரசிடம், நாடாளுமன்றக் குழு தெரிவித்துள்ளது. புனித நகரமாக விளங்கும் கயாவுக்கு 'GAY' என்ற குறியீடு பொருத்தமற்றது என்று நாடாளுமன்றக் குழு கூறியுள்ளது.

நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு விமான நிலையத்துக்கும் ஒரு குறியீட்டு சொல் உண்டு. உதாரணத்திற்கு சென்னை விமான நிலைய குறியீடு MAA ஆகும். இதேபோல் பெங்களூர் விமான நிலைய குறியீடு BLR ஆகும். விமான டிக்கெட் புக் செய்யும்போது நீங்கள் இதனை கவனித்திருக்கலாம்.

English summary

The parliamentary committee has asked the government to change the 'GAY' code used for the Gaya airport code. A parliamentary committee has ruled that the code 'GAY' is inappropriate for the holy city of Gaya